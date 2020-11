Por IG - Último Segundo

Publicado 01/11/2020 12:13 | Atualizado 01/11/2020 12:47

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar no fim da manhã deste domingo, como informou a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde.



Pazuello estava internado desde a noite de sexta-feira, quando apresentou um quadro de desidratação em decorrência da Covid-19.

"Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da Covid-19", disse o Ministério da Saúde.

O ministro recebeu o diagnóstico do coronavírus há 11 dias. O hospital particular em que foi internado é um dos mais conceituados do Distrito Federal e recebeu outras autoridades com covid, como o governador do DF, Ibaneis Rocha, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCE), José Múcio.