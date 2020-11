Cirurgião Antônio Luiz à direita do presidente Divulgação

Por IG Saúde

O cirurgião Antonio Luiz Macedo, médico de confiança no presidente Jair Bolsonaro, gravou uma mensagem de áudio que viralizou por todo o País. A gravação, na qual o profissional de saúde se identifica como "cirurgião do aparelho digestivo e conhecido no Brasil inteiro", traz uma informação falsa sobre os estudos de vacinas contra Covid-19.



Na mensagem, que dura cerca de cinco minutos, o médico afirma que um colega de profissão, de 28 anos de de idade, "morreu testando a vacina". Macedo provavelmente se referiu ao brasileiro que participava como voluntários dos estudos da vacina desenvolvida pela Universidade Oxford, que não chegou a receber a imunização em teste, e fazia parte do grupo de controle, que recebeu um placebo.



Ao jornal Folha de S. Paulo, o cirurgião confirmou a autoria do áudio. "Respeito aos brasileiros, nós não somos cobaias para sermos testadas com vacinas que não têm aprovação de ninguém", diz a mensagem em outro trecho.



O profissional de saúde também alfinetou o governador João Doria (PSDB), de São Paulo, e seu posicionamento que defende a vacinação obrigatória no estado. "Quem autoriza a vacinação não são leigos governadores ou prefeitos ou quem quiser da rede pública... quem autoriza a vacinação é o médico do paciente, que é responsável", diz.