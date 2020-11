Por O Dia

Os relógios de alguns celulares do sistema operacional Android foram adiantados automaticamente em uma hora à meia-noite deste domingo. Essa alteração de horário aconteceu principalmente em aparelhos com versões anteriores ao Android 10, que foi lançado no ano passado e podem não ter a informação de que o horário de verão foi cancelado pelo governo de Jair Bolsonaro em 2019.

Para corrigir este problema nos aparelhos Android, basta seguir as seguintes orientações:



1) Toque no ícone "Configurar";

2) Toque na opção "Data e hora";

3) Desmarque a opção "Data e hora automáticas";

4) Configure manualmente a hora correta.

Os aparelhos que não fizerem mudanças no horário já foram atualizados pelos fabricantes, ou então estão seguindo regras enviadas pelas redes das operadoras de telefonia.



A mudança no horário de verão brasileiro impacta o banco de dados da Autoridade para Atribuição de Números de Internet (IANA), responsável por passar as informações para os smartphones.