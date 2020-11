Por IG - Último Segundo

Publicado 03/11/2020 10:43

São Paulo - Um homem, chamado Jéferson Luís Langone Mengatto, de 55 anos, morreu após ser atingido por um galho de uma árvore, na tarde desta última segunda, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele estava sentado em um banco na praça central da cidade, quando foi atingido em cheio, e morreu no local.

O galho que se desprendeu da árvore pesava cerca de duas toneladas e atingiu quase todo o corpo de Jéferson, principalmente na região das costas de Jéferson. Uma mulher que estava sentado ao lado de Jéferson também foi atingida, mas sobreviveu e foi levada ao hospital.

Nas redes sociais, Jéferson se descrevia como jornalista, poeta, autor e escritor. Alguns amigos prestaram homenagens.

"Meu Deus, não consigo acreditar nisso, meus sentimentos a família e todos amigos que não são poucos pois você sempre foi uma pessoa especial", disse Maria Esthaitth pelas redes sociais.