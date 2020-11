Por IG - Último Segundo

Um caso de covardia em família ocorreu na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último final de semana. Após descobrir que o marido estava tendo um caso, uma mulher foi espancada por ele e pelo sogro, que ainda usou uma cadeira durante as agressões, quando tentou confrontá-lo.



Segundo informações do jornal O Tempo, o caso ocorreu no último domingo e o marido da vítima acabou detido por agentes da Polícia Militar de Minas Gerais, que foram chamados ao local pela sogra da mulher agredida. Porém, o pai dele, que também participou das agressões, não foi encontrado.

Ainda de acordo com a publicação, os dois eram casados há dez anos e apenas recentemente a mulher descobriu as traições do acusado. Porém, quando o confrontou e pediu que ele saísse de casa, a discussão teve início e ela acabou sendo covardemente agredida pelos dois. Além da cadeirada desferida pelo sogro, ela recebeu tapas e socos do marido.

Segundo a vítima, o ataque só foi interrompido quando a sogra intercedeu por ela e a ajudou a chamar os policiais. Detido, o marido foi encaminhado para uma delegacia da cidade, onde negou todas as acusações e disse que a discussão se tratou apenas de uma briga normal por ciúmes.