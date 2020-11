Por IG - Último Segundo

O sobrinho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e primo com relações muito próximas do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), Léo Índio foi indicado para um novo cargo no Senado Federal pouco tempo depois de deixar o gabinete do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado durante busca e apreensão com dinheiro na cueca.



Léo Índio foi nomeado como assessor parlamentar da Primeira Secretária do Senado, liderado por Sérgio Petecão (PSD-AC). As informações foram obtidas e reveladas por Guilherme Amado, da Revista Época.