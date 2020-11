Foram revelados detalhes do caso que absolveu o acusado de estuprar Mariana Ferrer Reprodução/Twitter

Por IG - Delas

Publicado 03/11/2020 12:18 | Atualizado 03/11/2020 13:29

Mariana Ferrer acusa de estupro o empresário André de Camargo Aranha. Nas redes sociais, a influencer dá atualizações do caso e conta com o apoio de milhares de internautas que pedem por Justiça. Ao contrário do desejo da opinião pública, o desfecho dessa história não foi nada favorável para a modelo. Segundo o Intercept, o Ministério Público considerou que houve um estupro culposo, quando não há a intenção de estuprar.





Essa é uma decisão sem precedentes no Brasil. Inclusive, ela vai contra ao que à investigação do próprio MP, que identificava um caso de estupro de vulnerável, por Mariana Ferrer não estar em condições de consentir uma relação sexual na noite em que teria acontecido o crime. A influencer alega ter sido drogada e ter sofrido com um lapso de memória.



O Intercept também teve acesso aos vídeos da audiência com o juiz, que aconteceu por chamada de vídeo. Nas imagens vazadas na internet, o advogado de defesa de Aranha, Cláudio Gastão da Rosa Filho, mostra fotos sensuais de Mariana, feitas quando ela trabalhava como modelo. Ele mostrou as fotografias para argumentar que não houve um estupro.



Gastão fala que as fotos de Mariana são "chupando o dedinho" e em "posições ginecológicas". "Graças a Deus não tenho uma filha do seu nível. Também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você", diz o advogado.



Em um momento da audiência, Mariana começa a chorar e Gastão segue atacando a influencer. "Não dá para dar seu showzinho. Seu showzinho você vai dar no Instagram depois, para ganhar mais seguidores. Tu vive disso", ele falou e argumenta que a influencer fala sobre a acusação de estupro nas redes sociais para ganhar dinheiro com isso.



"Por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece com essa sua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não venha com esse seu choro falso, dissimulado e essa lágrima de crocodilo", Gastão continua.