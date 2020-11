Por IG - Último Segundo

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou, nesta terça-feira, que a decisão sobre qual vacina contra o coronavírus será comprada cabe ao presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada Mourão divergiu de Bolsonaro ao dizer que o governo federal comprará a vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, se comprovada sua eficácia. O presidente, por outro lado, disse que o governo não comprará o imunizante, mesmo se ele for registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Nesta terça, Mourão disse que "não há briga", mas admitiu que às vezes há divergência de posições:

"Aqui não há briga. Existem opiniões, que ora coincidem, ora não. Mas quem decide é o presidente e ele foi eleito para isso", afirmou, ao chegar no Palácio do Planalto.

Na semana passada, o vice-presidente declarou, em entrevista à revista "Veja", que a posição de Bolsonaro decorria de uma "briga política" com o governador de São Paulo, João Doria, mas disse que o governo não iria "fugir disso".

Mourão alegou que quis dizer que a vacina que for comprada será a "vacina brasileira", porque será produzida no Brasil. Ele também disse que Bolsonaro irá tomar a decisão "que for melhor para o conjunto da população".

"O que eu quis colocar (na entrevista) é o seguinte: a vacina é a vacina brasileira, produzida aqui no Brasil. Óbvio que o presidente vai tomar a decisão que for melhor para o conjunto da população brasileira, que é a responsabilidade dele. Vamos aguardar, essa vacina não é uma coisa tão simples".