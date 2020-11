Candidato a vereador agride mulheres atendentes de sorveteria Reprodução Record TV

Por iG

Publicado 03/11/2020 13:26

São Paulo - Em Barretos, no interior de São Paulo, o candidato a vereador Carlos Eduardo Aiello, do PSL, protagonizou cenas de agressão contra duas mulheres que trabalhavam como atendentes em uma sorveteria. Segundo informações da Record TV, o homem partiu para cima das vítimas após elas pedirem para o agressor vestir a máscara de proteção contra a disseminação do novo coronavírus (Sars-cov-2).

As câmeras de segurança do estabelecimento filmaram o momento em que o homem levanta da mesa, caminha em direção às mulheres e arremessa um objeto em direção a atendente.

A mulher agredida saiu da sorveteria para discutir com o homem que revidou com socos em seu rosto. Mais pessoas se envolveram para tentar impedir a agressão. A vítima chegou a tentar arremessar uma cadeira no agressor para se defender.

Carlos Eduardo foi conduzido para a delegacia e liberado após ter um boletim de ocorrência registrado contra ele. O PSL afirma que irá expulsar o candidato, após terem sido reveladas as imagens da agressão.