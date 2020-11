Crime aconteceu na esquina da rua Perimetral com rua Sete, no bairro Landi, em Belo Horizonte Reprodução/google streetview

Por iG

Publicado 03/11/2020 15:28 | Atualizado 03/11/2020 15:37

Belo Horizonte - Nesta terça-feira (03), um menino de 10 anos encontrou o irmão morto na própria cama com tiros na cabeça , em Justinópolis, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o site de notícias, o crime aconteceu na manhã de hoje. A criança teria se afastado de casa apenas por alguns minutos para recarregar créditos no celular e, quando retornou, encontrou o irmão de 20 anos morto e mergulhado em uma poça de sangue na cama.

Publicidade

Segundo as informações do portal, a Polícia Militar (PM) está no local do crime, na esquina da rua Perimetral com rua Sete, no bairro Landi. A vítima não tem ficha criminal, entretanto, familiares disseram aos policiais que o homem estava envolvido com o tráfico na região. As suspeitas são de que ele teria sido assassinado devido à uma dívida relacionada a drogas.

“Nós fizemos levantamentos com parentes e amigos que disseram que a vítima do sexo masculino, de 20 anos, tinha envolvimento com tráfico. Possivelmente o homicídio aconteceu por dívida de drogas”, esclareceu o tenente.