Eduardo Pazuello, ministro da saúde José Dias/ PR

Por iG

Publicado 03/11/2020 16:59 | Atualizado 03/11/2020 17:01

Brasília - O ministro da saúde Eduardo Pazuello teve alta do Hospital das Forças Armadas nesta terça-feira (3), após testar negativo para Covid-19. Ele testou positivo para a Covid-19 no dia 21 de outubro e foi internado sexta-feira, no hospital da Rede Nova Star, em Brasília, seguindo no dia 1º para o hospital militar.

O procedimento fazia parte da conduta indicada pela equipe médica do ministro. Segundo a nota oficial do Ministério da Saúde, não houve necessidade de medidas de suporte como suplementação de oxigênio.



Segundo informações da CNN, o general já foi liberado pelos médicos para ir para casa. A assessoria de comunicação do Ministério da Saúde, porém, ainda não confirmou.