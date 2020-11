Candidata a vereadora de cidade de Mato Grosso é esfaqueada por falso eleitor Reprodução

Por iG

Cuiabá - Adriana Dias Garcia (DEM), 43 anos, candidata a vereadora de Primavera do Leste (MT), foi esfaqueada na madrugada de segunda para terça-feira, em frente à sua casa.



Adriana estava em sua casa, no Bairro Cristo Rei, quando um homem a chamou no portão por volta de 1h dizendo ser um eleitor. Quando abriu o portão, o homem, que estava encapuzado, a atacou com um canivete.



Ela foi atingida no braço esquerdo e a lâmina ficou cravada na pele. A candidata conseguiu fechar o portão e entrar. Adriana, então, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, após ser atendida, foi liberada.



A Polícia Civil confeccionou um boletim de ocorrência e investiga o caso como lesão corporal. Ninguém foi preso até o momento.