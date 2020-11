Juiz Rudson Marcos será investigado pela CNJ por conta de sua conduta no caso de Mari Ferrer Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 04/11/2020 09:27 | Atualizado 04/11/2020 09:33

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu um procedimento nesta terça-feira (3) para apurar a condução do juiz Rudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), na audiência do caso envolvendo a influencer Mariana Ferrer, de 23 anos

André de Camargo Aranha, que é acusado da prática de crime de estupro de vulnerável. O crime teria sido praticado em 2018.



Na reclamação disciplinar, o conselho requisitou informações sobre a existência de eventual apuração sobre o mesmo fato junto à Corregedoria-Geral do TJSC.



Hoje, a corregedora do CNJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, autorizou a abertura do procedimento preliminar. O processo criminal foi movido pelo Ministério Público estadual contra, que é acusado da prática de crime de estupro de vulnerável. O crime teria sido praticado em 2018.Na reclamação disciplinar, o conselho requisitou informações sobre a existência de eventual apuração sobre o mesmo fato junto à Corregedoria-Geral do TJSC. O pedido de abertura de reclamação disciplinar partiu do conselheiro Henrique Ávila, que disse ver sinais de "tortura psicológica" contra Mariana durante a audiência. Hoje, a corregedora do CNJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, autorizou a abertura do procedimento preliminar.

Publicidade

De acordo com reportagem do site The Intercept Brasil , o advogado do André, o defensor Cláudio Gastão da Rosa Filho, se refere como "ginecológicas" a fotografias profissionais feitas por Mariana em sua carreira de promotora de eventos e diz que não gostaria de ter "uma filha do teu nível".



O advogado segue mostrando imagens de Mariana e, ao vê-la chorar, ele "não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo".



O agressor de Mariana foi absolvido por ter praticado um crime de "estupro culposo". Como o código penal brasileiro não tem essa tipificação de crime e a legislação não prevê nada nesses casos, ele foi liberado das acusações.