A pouco menos de dois meses para o fim do ano, mais de novecentos mil brasileiros já solicitaram a restituição do Seguro DPVAT Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 04/11/2020 10:15 | Atualizado 04/11/2020 10:19

A restituição do Seguro DPVAT já foi solicitada por mais de 900 mil brasileiros. O reembolso é direito de quem pagou o Seguro do exercício 2020 com o valor de 2019 e está disponível desde o dia 15 de janeiro. O dinheiro pode ser recebido sem sair de casa, basta solicitar o estorno na plataforma da Seguradora Líder (http://restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br/) e preencher os dados solicitados.

O valor varia entre R$10,98 e R$72,28, de acordo com a categoria do veículo. A Líder é a administradora do consórcio que gere o Seguro. Se as informações que forem preenchidas na plataforma estiverem corretas, o valor será depositado diretamente na conta corrente ou poupança do proprietário do veículo em até dois dias úteis.

Publicidade

Para realizar a solicitação é necessário informar o CPF ou CNPJ do proprietário do veículo; o Renavam do veículo; e-mail e telefone de contato; a data em que foi realizado o pagamento; o valor pago; e o banco, agência e conta corrente ou poupança do proprietário do veículo.

A Seguradora Líder disponibilizou um passo a passo detalhado de como fazer o pedido, em caso de dúvidas. O conteúdo pode ser acessado no canal da empresa no YouTube, onde também constam respostas às principais dúvidas sobre o procedimento.

Publicidade

Restituições nos estados

As regiões Sudeste e do Sul lideram em quantidade de reembolsos. Até o momento, em todo o Brasil, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Pernambuco são os estados com maior número de solicitações da restituição.

Publicidade

Valores a serem restituídos por categoria de veículos:

O valor do Seguro DPVAT é definido por tipos de veículos e, por isso, os proprietários que pagaram neste ano com os valores referentes a 2019 têm direito a restituição com valores distintos. Conheça abaixo os reembolsados em cada uma das categorias:

Publicidade

Tabela indica os diferentes valores de reembolso a depender da categoria do veículo Divulgação