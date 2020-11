Jovem de 13 anos era estuprado pelo próprio padrinho durante aulas Reprodução

Por IG - Último Segundo



Nesta terça-feira (3), a Polícia Civil prendeu um homem, de 44 anos, suspeito de estuprar o afilhado de 13 anos durante a realização de aulas particulares na cidade de Canápolis, no interior de Minas Gerais.

Segundo informações do jornal O Tempo, o suspeito, que é padrinho da vítima, aproveitava os encontros que tinha com o jovem, e que deveriam servir para a realização de atividades escolares, para cometer os abusos sexuais.



Ainda de acordo com a publicação, a família do jovem suspeitou dos crimes após encontrar conteúdo pornográfico enviado pelo padrinho no celular da vítima e fez a denúncia junto ao Conselho Tutelar. No decorrer das investigações, a Polícia Civil pediu a prisão do suspeito e a Justiça acatou a solicitação.