Pastor Valdemiro Santiago Divulgação

Por iG

Publicado 04/11/2020 13:24 | Atualizado 04/11/2020 13:25

São Paulo - O pastor Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, terá os bens bancários penhorados pela segunda vez, após uma nova ordem da Justiça de São Paulo. As informações são da coluna de Rogério Gentile, do portal Uol.

A medida foi deferida em razão de dívidas não quitadas pela igreja, que alega ter sofrido uma queda nas arrecadações dos dízimos durante a pandemia. A igreja tem cerca de 6 mil templos espalhados em 27 países.

Publicidade

Ao todo, foram penhorados R$ 17,5 mil das contas de Valdemiro. O valor irá quitar uma dívida acumulada de quatro meses de aluguel de um apartamento usado por um pastor da igreja e a família. O imóvel fica localizado no interior de São Paulo, em Pereira Barreto.

A primeira penhora aconteceu em agosto deste ano. O valor total foi de R$ 246,6 mil e quitaria o pagamento dos aluguéis dos templos que estariam em atraso.