Florianópolis - O Ministério Público de Santa Catarina vai solicitar ao Judiciário que retire o sigilo do depoimento da influenciadora Mari Ferrer. Um vídeo da audiência do caso, que corre em segredo de Justiça, foi divulgado na última terça-feira (4), pela site The Intercept e causou revolta nas redes sociais.

A intenção do MP é mostrar que os trechos que circulam na internet foram editados, cortando as intervenções do juiz Rudson Marcos e do promotor Thiago Carriço de Oliveira para que o advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, parasse de atacar à jovem, informou o jornal O Globo.

Segundo o promotor, o pedido vai permitir que os órgãos de controle possam ter acesso à íntegra do ato processual. Em nota, o Ministério Público ainda informou que as perguntas feitas pelo Promotor de Justiça à Mariana "atentaram aos princípios de acolhimento e respeito".



"O Ministério Público reitera seu repúdio à atitude do advogado e ressalta que a exploração de aspectos pessoais da vida de vítimas de crimes sexuais não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para descredenciar a versão fornecida por ela aos fatos", diz trecho da nota.

No vídeo divulgado pelo The Intercept, Mariana é agredida verbalmente e humilhada pelo advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho. O profissional usa fotos de ensaios feito por Mariana para argumentar que não houve um estupro e diz que as imagens são "chupando o dedinho" e em "posições ginecológicas". "Graças a Deus não tenho uma filha do seu nível. Também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você", diz o advogado.

Mariana acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro. O crime teria ocorrido em 2018 na boate Cafe de La Musique, em Florianópolis.

