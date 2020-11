Nísia Trindade, presidente da Fiocruz Peter Ilicciev/Divulgação

Por IG - Saúde

Rio - De acordo com a presidente da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, Nísia Trindade, o Brasil não contará com uma vacinação em massa da vacina desenvolvida por Oxford contra a Covid-19. Em entrevista ao Estadão, Trindade explicou que a campanha exigirá "algum critério de priorização, mas isso ainda não foi definido".



Além da vacina de Oxford, o Brasil negocia a aquisição de outras doses, como a candidata CoronaVac - desenvolvida pela chinesa Sinovac e que será, no Brasil, produzida pelo Instituto Butantan, e a Sputnik V, produzida na Rússia, que aguarda autorização Anvisa para envolver brasileiros entre os voluntários dos testes.