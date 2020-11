Jornalista Marcelo Damasceno Lula entrevistou Jair Bolsonaro Alan Santos/PR

Por iG

Florianópolis - O jornalista catarinense Marcelo Damasceno Lula, que escreve para um site de notícia de Santa Catarina, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em seu gabinete no Palácio do Planalto. Não bastasse o sobrenome do adversário político de Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o repórter foi para o encontro vestido com um terno vermelho - cor associada à esquerda e à bandeira do PT.

A entrevista durou aproximadamente 30 minutos. Marcelo Lula declarou que a entrevista será veiculada no sábado (7). "Vamos conversar com o presidente sobre esses desafios aí nesse tempo de pandemia, mas também falaremos sobre Santa Catarina e sobre política", declarou.

O encontro ocorreu pouco tempo antes do presidente Bolsonaro receber a governadora interina de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido), que forma a sua base de governadores bolsonaristas. Ela é acusada de crime de responsabilidade ao lado do parceiro de chapa afastado, o governador Carlos Moisés (PSL) - que enfrenta um processo de impeachment - por causa de uma concessão de aumento salarial a procuradores do estado em 2019.