Publicado 04/11/2020 20:39 | Atualizado 05/11/2020 12:57

A influencer Mariana Ferrer, que acusa de estupro o empresário André de Camargo Aranha, além do desfecho não favorável, viu-se alvo dos ataques do advogado do réu, Cláudio Gastão Rosa Filho, durante a audiência e teve suas atitudes avaliadas por comissão da OAB como 'cenas estarrecedoras divulgadas mostram um processo de humilhação e culpabilização da vítima'.

Paola Bettamio, professora de Direito Penal, esclareceu que todas as provas que foram produzidas nos autos seriam suficientes para comprovar o crime de estupro. Mesmo assim, o desfecho foi desfavorável à vítima. Confira a entrevista completa com a advogada nesta edição especial do podcast 'Tá na Rede' , do jornal O Dia.

Resultado da enquete





A enquete foi realizada nas redes do jornal no Instagram, Twitter e Em enquete realizada nas redes sociais do jornal O Dia, entre as tarde de terça, 3, e quarta-feira, 4, 95,4% dos seguidores afirmaram não acreditar que a justiça foi feita após decisão do juiz por 'estupro culposo', quando não há a intenção de estuprar, uma sentença sem precedentes no Brasil.A enquete foi realizada nas redes do jornal no Facebook Linkedin , totalizando um recorde de 4.505 votos.