Por Agência Brasil

Publicado 04/11/2020 20:56 | Atualizado 04/11/2020 20:57

Brasília - Os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão permanecer até 30 de abril do ano que vem nas ações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na Amazônia Legal.



O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto autorizando os militares a continuarem com ações de apoio contra crimes e incidentes ambientais em faixas de fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação ambiental, em outras áreas federais e em outras áreas dos Estados da Amazônia Legal, conforme demanda dos governadores.



A prorrogação já havia sido comentada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Segundo nota da Secretaria Geral da Presidência da República. “Desde maio de 2020, militares atuam na região em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais. As ações ocorrem de forma articulada entre o Ministério da Defesa, do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública e do Gabinete de Segurança Institucional.”