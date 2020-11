Historicamente, o candidato mais votado pela comunidade universitária é escolhido pelo presidente, mas não foi o que Bolsonaro decidiu Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro voltou a indicar, para reitor de uma universidade federal, um candidato que não foi o mais votado da lista tríplice. Nesta quinta-feira, foi publicada no Diário Oficial a nomeação de Valdiney Veloso, que assumirá a reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Ele foi o que recebeu menos votos.

Veloso assume o cargo a partir da próxima quarta-feira, dia 11 de novembro. Nas universidades federais, a votação é como uma consulta e serve para manifestar o desejo dos estudantes, professores e técnicos da instituição. O presidente da República é quem escolhe entre os três mais votados pela comunidade universitária.

Historicamente, o mais votado é o escolhido, mas não foi o que aconteceu na UFPB. Bolsonaro já havia escolhido reitores menos votados em outras universidades federais, como no Triângulo Mineiro (UFTM), Recôncavo Baiano (UFRB), Vale do Jequitinhonha (UFVJM), Ceará (UFC), Fronteira Sul (UFFS) e Espírito Santo (UFES), por exemplo, de acordo com informações do portal ‘UOL’.

Valdiney Veloso é formado em Psicologia na Universidade Federal da Paraíba e Direito (Unipê), especialista em psicometria, com mestrado e doutorado em Psicologia Social. Seu mandato como novo reitor terá Liana Filgueira Albuquerque. A dupla ficará na gestão da UFPB até 2024.