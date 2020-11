Giovanni Accioly tinha 33 anos Reprodução/ Facebook

Acre - O cantor e radialista Giovanni Accioly, de 33 anos, que sofreu um acidente de trânsito no domingo, teve a morte cerebral confirmada na noite desta quarta-feira. Ele permanecia em coma na UTI do pronto-socorro de Rio Branco após ter sido transferido de Tarauacá para a capital. Por uma rede social, o pai de Giovanni, Raimundo Accioly, confirmou a morte do cantor e disse que os órgãos serão doados. As informações são do portal G1.

No último domingo, o carro que o cantor dirigia bateu contra uma carreta estacionada em frente ao antigo hospital da cidade de Tarauacá, no interior do Acre. Giovanni teve traumatismo craniano e estava em estado grave.

"Equipe médica acaba de nos informar sobre a confirmação da morte encefálica do nosso Giovanni Accioly. Neste momento, ele chegou ao céu onde encontrou sua mãe esperando junto com Deus. O céu neste instante está em festa com uma contagiante alegria do meu GG", escreveu o pai numa rede social.

Em entrevista ao G1, Accioly informou que pediu ao hospital que mantenha os aparelhos ligados para preservar os órgãos do cantor que devem ser doados. "Amanhã (quinta-feira, dia 5) vamos conversar com a família pra ver a questão da doação, qual o procedimento e também preparar toda a logística para levarmos ele para Tarauacá e fazermos uma grande despedida na nossa cidade", disse emocionado.