Julia Rosenberg Pearson, de 21 anos Reprodução / redes sociais

Por iG

Publicado 05/11/2020 18:10 | Atualizado 05/11/2020 18:14

São Paulo - Um homem foi apontado pela Polícia Civil como o suspeito de ter sido o responsável pela morte da jovem universitária Julia Rosenberg, em 5 de julho, em uma trilha entre as praias de Paúba e Maresias no litoral norte de São Paulo. As informações foram divulgadas pelo 1º Jornal da Band. O corpo da jovem tinha marcas de violência sexual.



O suspeito foi preso por outro crime, mas a polícia verificou a sua semelhança com o retrato falado produzido no caso da Julia Rosenverg. O homem já tinha um mandado de prisão por outro estupro. O crime teria ocorrido em 2011.

O preso teve amostras do seu DNA colhidas para comparação com o material genético encontrado no corpo da vítima e o resultado foi positivo, após quase 4 meses de investigação sobre o crime.