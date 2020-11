Brasil

Justiça sequestra R$ 20 milhões e põe PF atrás de 35 por narcotráfico de cocaína

Operação Antracnose mira em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional praticados por organização criminosa estabelecida no Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul

Publicado 05/11/2020 13:11 | Atualizado há 2 horas