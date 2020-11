Professor é roubado durante aula online e alunos avisam a polícia Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 15:50 | Atualizado 05/11/2020 15:54

São Paulo - Um professor teve sua casa invadida por ladrões enquanto dava uma aula online na noite da última quarta-feira (4). O caso aconteceu em Freguesia do Ó, na Zona Norte de São Paulo. Ao verem o que estava acontecendo, os alunos acionaram a polícia.

Os homens, um de 21 e 18 anos, foram presos. Três adolescentes, todos de 16 anos, também foram apreendidos. A PM investiga a participação de um sexto suspeito, de 18 anos.



Ainda de acordo com a polícia, as vítimas, um contador, de 51 anos, e sua filha, de 23, estavam amarrados e com a cabeça coberta na cozinha do imóvel quando os policiais chegaram na residência.

Já os cinco suspeitos tentavam fugir pelos fundos da casa. Com eles foram apreendidos diversos pertences das vítimas que haviam acabado de ser subtraídos, como relógios, celulares e uma quantia em dinheiro.



O caso foi registrado como roubo a residência e corrupção de menores no 13°DP (Casa Verde), sendo encaminhado ao 28°DP (Freguesia do Ó). O delegado responsável pediu a prisão preventiva dos dois rapazes maiores de idade.