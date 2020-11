Brasil

Justiça suspende nomeação de dentista bolsonarista para centro do audiovisual

Edianne Paulo de Abreu para nomeada para o cargo de coordenadora-geral do Centro Técnico do Audiovisual da Secretaria Nacional do Audiovisual, vinculada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo

Publicado 05/11/2020 16:59 | Atualizado há 2 horas