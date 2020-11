Fachada do Ministério da Saúde na Esplanada dos Ministérios Marcello Casal JrAgência Brasil

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 19:44 | Atualizado 05/11/2020 19:46

O Ministério da Saúde identificou a existência de vírus em algumas estações de trabalho na manhã desta quinta-feira e, por motivos de segurança, o Departamento de Informática do SUS (DataSUS) bloqueou o acesso à internet. Além disso, barrou também acesso às redes e aos sistemas de telefone para evitar a propagação do vírus entre os computadores da pasta. Até o momento, não há indícios de que o vírus seja uma tentativa de invasão, pois não houve danos à integridade dos dados.



A ocorrência foi limitada a algumas estações de trabalho e, portanto, não comprometeu os servidores da infraestrutura do ministério. No momento, os sistemas da pasta da Saúde estão em funcionamento, porém alguns deles enfrentam lentidão em função das medidas de segurança adotadas.



O DataSUS investiga a origem do problema e trabalha para restabelecer de forma integral e o quanto antes o acesso seguro dos colaboradores às suas estações de trabalho.