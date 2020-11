Jotinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 20:20 | Atualizado 05/11/2020 20:32

O humorista José Luiz Almeida da Silva, conhecido como Jotinha, morreu, no início da noite de quinta-feira (05). Segundo o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Bo sofreu falência múltipla de órgãos, em decorrência da covid-19. Ele tinha 52 anos.



No perfil do humorista no Instagram, um vídeo foi postado para divulgar a notícia.



De acordo com o G1, Jotinha estava em coma em um hospital particular de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, desde terça-feira (03). O diagnóstico de covid-19 foi divulgado hoje pelo perfil do humorista na rede social.



Jotinha tinha mais de um milhão de seguidores do Instagram, e ganhou fama por seu tom de voz e o deboche ao comentar sobre futebol.