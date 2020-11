Benjamin de Jesus, de quatro anos, se perdeu da mãe na Praia de Santa Cruz dos Navegantes na última terça-feira (3) Divulgação/Arquivo Pessoal

Por O Dia

Após mais de 48 horas de busca, o corpo de Benjamin Nunes de Jesus, de quatro anos, foi encontrado no mar da Praia de Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá, litoral de São Paulo. Pescadores acionaram o Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (6), por volta das 5h40. As informações são do portal “G1”.

O grupo saía para pescar em um barco e encontrou, pelo lado direito da praia, o corpo de Benjamin a cerca de 50 metros da areia. O menino foi colocado em uma bóia até que os Bombeiros chegaram ao local.

Benjamim de Jesus sumiu na tarde da última terça (3), quando estava com a mãe na praia. Ela perdeu o filho de vista por alguns segundos e logo percebeu que não o achava. A partir daí, se iniciaram as buscas nos arredores e no mar. As buscas terrestres, porém, foram encerradas na tarde de quarta-feira (4), já que os bombeiros não encontraram sinal da criança.

As buscas no mar reuniram grande equipe até a noite da última quinta (5), mas o menino não foi encontrado. Com a notícia dos pescadores, uma equipe do 6º Grupamento de Bombeiros retirou o corpo de Benjamin da praia e a família fez o reconhecimento ainda no local.