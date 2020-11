Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Antonio Cruz/ Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 06/11/2020

Foi publicado nesta sexta-feira (6), no Diário Oficial da União (DOU), um aviso de licitação da Vice-Presidência da República para a compra de duas poltronas elétricas, reclináveis e giratórias, entre outras especificações. Cada item tem como previsão de custo R$ 7.290, chegando ao valor de R$ 14.580 pelas duas peças.

Para a compra, será utilizada a modalidade de pregão eletrônico, usando como critério o menor preço apresentado. As exigências, no entanto, são específicas: "Poltrona elétrica, reclinável, giratória, 220 volts ou bivolt, balanço, revestimento em couro natural nos locais de contato com o corpo e couríssimo nas áreas sem contato, chaise extensível, inclinação aproximadamente 30 graus, com Taupe ou equivalente", diz o edital. O controle da poltrona pode ser, ainda, fixo ou móvel.

Na justificativa do edital, a Vice-Presidência alega que o objetivo da compra é a "renovação do mobiliário da área interna da residência oficial do Palácio do Jaburu e está alinhada com o processo de reestruturação da mencionada residência, fruto do período anterior da ausência de renovação dos bens".