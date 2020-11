Cachorro teve os olhos arrancados em Major Izidoro, em Alagoas Reprodução Redes Sociais

Maceió - A Comissão do Bem-Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil seção de Alagoas (OAB/AL) recebeu uma denúncia de maus-tratos envolvendo um cachorro que teve os olhos arrancados na cidade de Major Izidoro, no Sertão de Alagoas. A polícia e o Ministério Público devem ser envolvidos no caso para tentar identificar o responsável pela violência.

O cão foi deixado sem os olhos no Loteamento de Terra do leite. Uma mulher está cuidando do animal. A autoridade que acompanha o caso revelou que cachorro está sofrendo muita dor e necessita urgentemente de atendimento veterinário. O animal ainda corre risco de infecções.

"Foi crueldade, perversidade. E todas as providências cabíveis serão tomadas, seja com o Ministério Público ou com a Polícia Civil, que deve investigar quem foi esse agressor. Nós precisamos saber quem foi", disse Rosana Jambo, advogada e presidente da Comissão, em entrevista ao Balanço Geral Alagoas.