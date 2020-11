Por IG - Último Segundo

Publicado 06/11/2020 14:46 | Atualizado 06/11/2020 18:18

Nesta sexta-feira (6), o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o governo está trabalhando para restabelecer um dos transformadores de energia no Amapá. “Isso vai dar um alívio grande para a população que via ter acesso a 60% da carga de energia”, disse. As informações foram dadas pela jornalista Carla Araújo.

De acordo com o ministro Bento Albuquerque, a principal suspeita é de que o incêndio no transformador 1 da Subestação de Macapá na última terça-feira (3), da empresa LMTE, tenha sido causado por um raio.

O estado enfrenta o 4º dia sem energia. Dos 16 municípios, 13 estão sem luz e quase 90% da população está há 60 horas sem energia elétrica. Em Macapá, capital do estado, a prefeitura declarou estado de calamidade pública na última quinta-feira (5).

Bento Albuquerque afirmou que, além de restabelecer o transformador, o governo está enviando geradores de energia do estado. O restabelecimento total deve demorar pelo menos 15 dias.

Moradores relatam que as redes de telefonia e de internet estão prejudicadas, há falta de água encanada, água mineral e gelo, e grande parte dos postos de gasolina, por não possuírem geradores, não conseguem operar.