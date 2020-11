Brasil

Emissões de gases estufa no Brasil subiram 9,6% em 2019 com alta no desmatamento

De acordo com estudo, a alta de desmatamento, principalmente na Amazônia, foi a principal responsável pelo aumento de emissões no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro

Publicado 06/11/2020 13:16 | Atualizado há 2 horas