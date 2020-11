Senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) Beto Barata/Agência Senado

Por iG

Publicado 06/11/2020 20:21 | Atualizado 06/11/2020 20:30

Brasília - O senador Flavio Bolsonaro (Republicanos) segue entrando em confronto com a TV Globo. Nesta sexta-feira (6), os advogados do 02 protocolaram uma notícia-crime junto à Delegacia de Repressão Aos Crimes de Informática (DRCI), no Rio de Janeiro, para apurar um suposto crime de desobediência por parte dos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores do Jornal Nacional.

A defesa do senador alega que o telejornal descumpriu ordem judicial ao veicular informações e detalhes da denúncia do Ministério Público no caso da rachadinha (peculato) no gabinete do parlamentar, na Alerj. Na notícia-crime, a defesa diz que a emissora teria divulgado dados sobre o depoimento no MP-RJ de Luiza Souza Paes, ex-assessora de Flávio, que confirmou o esquema de transferência de parte dos salários dos servidores e o repasse a Fabrício Queiroz, o "operador da rachadinha".

Segundo informações da Veja, William Bonner e Renata Vasconcellos devem ser chamados para depor na Delegacia de Repressão Aos Crimes de Informática nos próximos dias. De acordo com a tutela deferida pela juíza Cristina Serra Feijó, da 33ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio, proferida em 4 de setembro, a TV Globo está impedida de “divulgar informações, exibir documentos, expor andamentos do processo investigativo criminal”.