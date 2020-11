Boletim coronavírus desta sexta-feira Divulgação

Por O Dia

Brasil - Brasil registrou nas últimas 24h mais 279 mortes provocadas pelo coronavírus. Com isso, de acordo com as informações divulgadas pelo Ministério da Saúde na noite desta sexta-feira, o país chega a 162.015 vítimas da pandemia da covid-19.

Já em relação ao número de pessoas infectadas, o país registrou nas últimas 24h mais 18.862. Assim, a soma total foi para 5.631.181 casos confirmados desde o início da pandemia em março deste ano.

Publicidade

Além disso, o país tem 5.064.344 de pessoas recuperadas do coronavírus, o que representa 90,6%. Há também os possíveis casos que somam 364.575 (6,5%) e 2.295 mortes em investigação. O Ministério da Saúde informou que esses últimos três dados são referentes ao dia 4, pois devido a problemas técnicos os dados foram inviabilizados de serem atualizados.

Desde ontem, a pasta identificou vírus nos computadores e precisou desligar rede e sistema de internet e telefone. Já nesta sexta-feira, o ministério informou que identificou incidente em páginas web, o que desconfigurou layouts. Eles informaram que a questão está sendo tratada pela equipe do DataSUS e, aos poucos, as páginas estão sendo restabelecidas. "Não foram afetados os dados nem os servidores da pasta, que estão preservados pelas medidas de segurança adotadas", disseram, em nota.



O Ministério da Saúde afirma que está revisando todas as camadas de segurança dos sistemas de Informação do SUS, o que pode ocasionar intermitência nos sistemas e na disseminação de informações da saúde durante o fim de semana, com previsão de término até o próximo domingo, dia 08.