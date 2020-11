Ex-presidente Lula Agência Brasil

Por IG - Último Segundo

São Paulo - O encontro entre o apresentador de TV, Luciano Huck, e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para firmar uma possível candidatura em 2022 foi recebida com ironia pelo ex-presidente Lula (PT).



"Agora tentam preparar uma chapa Huck/Moro... Cada hora inventam uma coisa. A única coisa que eles não admitem voltar é o PT e o Brasil da inclusão social", disse o ex-presidente.

"Basta ver meu habeas corpus que está há dois anos esperando julgamento. Porque politicamente pra eles não é conveniente", complementou Lula, em um publicação no Twitter relembrando o sua condenação por Moro antes das eleoções presidenciais de 2018.

O jornal Folha de S.Paulo se encontraram no apartamento de Moro no último dia 30, em Curitiba. Segundo a reportagem, Huck e Moro teriam confirmado a intenção de formar uma chapa, como "terceira via" a Bolsonao e às candidatura de esquerda em 2022.

As informações apuradas pela Folha indicam que a reunião terminou sem que os dois decidissem quem seria o eventual cabeça da chapa. Os dois devem definir se irão prosseguir com a candidatura durante 2021. Moro teria sido o responsável pelo convite.