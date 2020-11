Candidato a vereador foi baleado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo Reprodução/Facebook

Por IG - Último Segundo

Publicado 10/11/2020 09:48

O candidato a vereador Guarulhos (SP) Ricardo Moura (PL), de 43 anos, foi baleado na segunda-feira (9) enquanto transmitia ao vivo pela internet um evento de sua agenda. Ricardo Moura está internado e, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, seu quadro é estável.

O crime aconteceu na rua Santo Antônio do Aventureiro, no bairro de Taboão, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (9). No vídeo, é possível ver sua fala sendo interrompida quando afirma "vamos fazer a diferença para Guarulhos . Em seguida, a vítima cai no chão. Segundos depois, um segundo disparo, e um grito de dor do candidato.

Publicidade

O primeiro tiro atingiu a perna de Ricardo Moura e o segundo, o braço. O atirador fugiu em seguida e permanece foragido. Confira:

O setor de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil foi acionado e está investigando o caso. A polícia descarta, por enquanto, a motivação política para o crime, registrado apenas como "tentativa de homicídio".

Publicidade

"Foi solicitada perícia e o caso foi registrado pela 9ª DP de Guarulhos. Diligências estão em andamento para localizar os autores", diz nota da SSP (Secretaria de Segurança Pública).