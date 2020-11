Anatel fará leilão em 2021 Divulgação

São Paulo - O Procon de São Paulo notificou a operadora Claro e as fabricantes Samsung e Motorola sobre a oferta de aparelhos de celular com a rede 5G no Brasil.

As empresas precisarão responder a alguns questionamentos do órgão, já que elas estão vendendo aparelhos com a tecnologia em seus sites, mas a rede 5G sequer foi implementada no país. O primeiro leilão que será realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) está marcado apenas para o primeiro semestre de 2021.

O Procon questiona "se o produto atrelado à tecnologia 5G já se encontra disponível no Brasil e, caso contrário, por que consta explicitamente da publicidade essa informação", e se (e como) o consumidor está sendo avisado das limitações do serviço oferecido.

A Claro precisará esclarecer, ainda, se teve autorização dos órgãos competentes para oferta do serviço 5G e se tem como disponibilizar detalhes sobre o que está oferecendo, como "a amplitude de cobertura do serviço 5G, quando disponibilizada, se haverá limitações e, em que situações o serviço, na forma como está sendo ofertado, será garantido".

As empresas já se manifestaram e disseram que irão responder ao Procon, mas ainda não esclareceram os questionamentos.

O Brasil deverá ter uma rede 5G apenas no segundo semestre de 2021, após o leilão, que sofre alguns impasses externos - como a pressão dos Estados Unidos para que a chinesa Huawei não participe dele. Bolsonaro já afirmou que "quem vai decidir o 5G sou eu, não é terceiro, ninguém dando palpite por aí, não".