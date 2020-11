O Corpo de Bombeiros foi acionado após a criança encontrar o animal embaixo da cadeirinha Corpo de Bombeiros/Divulgação

Por iG

Publicado 10/11/2020 20:31 | Atualizado 10/11/2020 20:32

Belo Horizonte - Nesta terça-feira (10), o Corpo de Bombeiros capturou uma jararaca embaixo da cadeirinha de uma criança de dois anos em um veículo em Guaxupé, no Sul de Minas Gerais. De acordo com os bombeiros, a criança viu a cobra venenosa e avisou a mãe. As informações são do portal O Tempo.



O Corpo de Bombeiros informou que a mulher estacionou o carro em frente a um hospital da cidade e desceu do veículo com a criança. Assim que retornaram ao automóvel, o menino viu a serpente e alertou a mãe. Dessa maneira, os bombeiros foram acionados e conseguiram capturar o animal, que estava ileso. De acordo com o portal, a cobra foi solta em uma mata nativa da cidade, longe da área residencial. Ninguém foi ferido.

Captura de animais silvestres

Conforme as informações do portal, abrir a porta de casa e encontrar um animal silvestre tem sido cada vez mais comum em grandes centros urbanos devido ao aumento das queimadas.

Em 2019, o Corpo de Bombeiros realizou a captura de 4.952 animais silvestres, de mais de 20 espécies diferentes em Minas Gerais. Desse número, mais de 2.500 espécies são apenas de serpentes.