Por IG - Último Segundo

Publicado 11/11/2020 11:28

Todd Chapman, embaixador dos Estados Unidos no Brasil, publicou um vídeo em resposta às falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o eventual uso da pólvora para resolver problemas diplomáticos com o presidente eleito Joe Biden, em relação à Amazônia.



No vídeo, em homenagem aos 245 anos do Corpo de Fuzileiros Navais americano, Chapman exalta o exército do seu país dizendo e esse destacamento em específico dizendo ser o "maior do mundo". Ele também falou que estão "sempre de prontidão para responder de forma rápida, seja por terra, ar ou mar".

O embaixador publicou horas depois das declarações de Bolsonaro. Chapman escreveu no tuíte em que compartilhou o vídeo que o "Destacamento de Fuzileiros Navais na Embaixada e nos Consulados dos EUA compartilha uma longa história e uma relação importante e duradoura com a diplomacia que nos permite construir com segurança uma relação bilateral mais forte com o Brasil".

Em cerimônia no Palácio do Planalto, na tarde de ontem (10), Bolsonaro disse: "Assistimos a um grande candidato a chefia de Estado (Biden) dizendo que, se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais contra o Brasil (...) Apenas na diplomacia não dá (...) Quando acaba a saliva tem que ter pólvora".