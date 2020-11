Por iG

Publicado 11/11/2020 16:55

Macapá - Até a manhã desta quarta-feira (11), o fornecimento de eletricidade no Amapá havia sido retomado em 80%, depois de um blecaute que tomou conta do estado na noite da terça-feira passada, de acordo com o Ministério de Minas e Energia. As informações são do portal Brasil 247.



O apagão foi causado por um incêndio em uma subestação, que danificou transformadores e fez com que o estado ficasse com apenas 10% da carga de energia. Na madrugada de sábado, a situação começou a ser revertida com reparos em um dos equipamentos afetados pelo fogo. No final da tarde do mesmo dia, segundo o ministério, aproximadamente 65% do suprimento havia sido retomado.

Nesta quarta, o aumento na carga de energia se deu após a operação de uma unidade geradora na hidrelétrica local Coaracy Nunes. A unidade agregou 25 megawatts e levou a oferta de cerca de 70% para 80% da demanda da região, conforme o ministério escreveu em uma publicação em rede social.

Rodízio de energia

No final de semana, o governo do Amapá informou que o fornecimento de energia tem sido por meio de um sistema de rodízio, enquanto a situação não é normalizada. Com exceção dos serviços essenciais, os demais consumidores alternam períodos de 6 horas com energia com 6 horas no escuro.

O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou, nesta terça (10), a liberação da verba de 21,6 milhões para ajudar no aluguel de geradores de energia e compra de combústivel para manutenção desses equipamentos.