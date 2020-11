A vítima ficou aguardando socorro no local do acidente Reprodução

Publicado 11/11/2020

Minas Gerais - Nesta terça-feira, a Polícia Militar prendeu um motorista suspeito de atropelar um skatista, em Belo Horizonte. O jovem de 20 anos andava de skate em uma avenida, quando foi atropelado e caiu, onde ficou em estado de choque aguardando por socorro. A vítima foi levada para o hospital João 23 e está internada em estado grave. As informações são do Portal R7.

De acordo com informações da PM, testemunhas disseram que após o atropelamento, o motorista fugiu. Pouco tempo depois, o homem retornou ao local do acidente e disse aos oficiais que não percebeu o atropelamento, por isso teria ido embora. O suspeito, que foi preso em flagrante, estava com a carteira de habilitação suspensa desde 2014 e o carro que ele dirigia estava com a documentação irregular desde 2017.