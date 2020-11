Lula rebate Bolsonaro sobre comentários de brasileiros serem maricas no enfrentamento da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:52 | Atualizado 11/11/2020 18:00

Brasil - Depois do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar na tarde de terça-feira que o Brasil "tem que deixar de ser um país de maricas" no enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o pronunciamento de Bolsonaro em uma postagem em uma rede social na tarde desta quarta-feira.

Na postagem, o ex-presidente afirma que "o Bolsonaro chama a sociedade brasileira de 'marica' como se ele fosse o grande “macho” nesse país. Não é possível que a gente subordine a ciência à ignorância desse presidente", disse ele.

Em uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, Bolsonaro disse que "tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade".

No Brasil, mais de 5,7 milhões de pessoas já foram contaminadas pela covid-19, enquanto o número de mortes ultrapassa os 162,8 mil. A cada 24 horas, o Ministério da Saúde atualiza o número de mortes para uma média de 220 vítimas.

EUA

O ex-presidente Lula também questionou o comentário que Bolsonaro fez sobre "quando acabasse a saliva, "tem que ter pólvora". Uma referência ao presidente eleito dos EUA, Joe Biden, que criticou como o governo federal enfrenta a questão ambiental no país e sua preocupação com o desmatamento da Floresta Amazônia.

Na cerimônia, Bolsonaro afirmou que tem que tomar cuidado com a riqueza, porque está cheio de 'malandro de olho nela'. "O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco um grande candidato a chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil", disse ele. O presidente prosseguiu dizendo que apenas na diplomacia não dá e, por fim, finaliza dizendo que só na pólvora funcionaria.

"A verdade é que o Bolsonaro tá com vergonha do Joe Biden... Ele puxou tanto o saco do Trump que agora não sabe o que fazer. É lamentável que um presidente da República nos envergonhe tanto perante o mundo", afirmou Lula.