Publicado 12/11/2020 09:38

Um homem foi preso por policiais civis e militares na tarde de quinta-feira (11) como suspeito de tráfico de drogas. Para realizarem a prisão, porém, os agentes não precisaram de muito: a suspeita veio após o homem postar a imagem de uma barra de maconha que estaria vendendo, em seu Facebook. O caso aconteceu em Samambaia, no Distrito Federal. As informações são do portal “Metrópoles”.

Ao chegar na residência do suspeito, a droga compartilhada foi encontrada por uma cadela do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma barra de maconha estava na geladeira da casa dos fundos, onde vive a mãe do homem, na QR 429 de Samambaia.

Na casa em frente à do suspeito, ainda, havia uma porção de maconha dentro do fogão. Uma mulher que estava no lote assumiu a propriedade de uma bicicleta furtada e também foi detida pelos policiais.

Na ação, os agentes apreenderam 1,6kg de maconha, uma bicicleta e R$ 2,3 mil em dinheiro. A mulher foi presa por receptação culposa e homem, que havia postado a maconha, por tráfico de drogas. Os dois foram levados para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte).