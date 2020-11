Advogado Frederick Wassef AFP

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 10:47 | Atualizado 12/11/2020 10:58

Brasília - Uma garçonete foi à 1ª Delegacia de Polícia, em Brasília, para registrar um boletim de ocorrência por injúria racial contra Frederick Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro, na noite desta quarta-feira. Em depoimento à polícia, ela relatou que foi chamada de "macaca" por Wassef, enquanto trabalhava no Pizza Hut no Shopping Pier 21, em Brasília, no último domingo. As informações são da revista VEJA.

Segundo a vítima, a ofensa ocorreu por volta das 21h, quando o advogado, ao ir embora, encontrou com a garçonete no caixa. “(Ele) começou a reclamar, dizendo: ‘Essa pizza não tá boa! Você comeu?’”, relatou à polícia. Ainda segundo ela, logo após, Wasseff retrucou dizendo, agora, em voz alta: “Você é uma macaca! Você come o que te derem!”.



A mulher respondeu: “Você não é melhor do que ninguém. Você é o único que reclamou da pizza”. Ela contou que Wassef terminou a conversa, dizendo: “De onde eu venho, serviçais não falam com o cliente”. Outros funcionários testemunharam o caso, de acordo com o boletim de ocorrência a que revista teve acesso.

Publicidade

De acordo com a revista, em depoimento à polícia, o gerente da pizzaria confirmou que ouviu claramente Wassef chamando a mulher de “macaca e a humilhando”. “Isso é caso de polícia”, advertiu o funcionário do restaurante. No entanto, segundo ele, o advogado “não deu ouvidos e foi embora”.

Conforme a garçonete, essa não teria sido a primeira vez em que ela foi ofendida por Wassef. Ainda em depoimento, ela relembrou que, em outubro, o advogado teria dito: “Não quero ser atendido por você. Você é negra e tem cara de sonsa e não vai saber anotar o meu pedido”.

Publicidade

A vítima também contou que teria sido segurada pelo braço e que, descontrolado, Wassef teria jogado uma caixa de pizza no chão, ordenando que ela pegasse.