Maria José disse no programa da TV Globo que ficou sem chão Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 18:09

Goiás - Uma diarista registrou uma ocorrência após ter sido humilhada pelo seu patrão em Anápolis, em Goiás. Depois de ter cancelado a faxina na casa do cerimonialista, identificado apenas como Valeriano, Maria José recebeu insultos como 'lixo' e o homem disse que 'cuspiria na cara horrorosa dela'. Após a mensagem, a diarista resolveu levar caso para a Justiça para que ele seja responsabilizado legalmente.

No áudio, Valeriano afirma que vai arrumar outra pessoa. "Uma pessoa digna de frequentar a minha casa e limpar as minhas sujeiras. Porque você não é digna de limpar nada. Cê (sic) pra mim não passa de um lixo, entendeu! Se você não tem hombridade de honrar com seus compromissos eu tenho e tô (sic) te falando o dia que eu te encontrar na rua eu vou cuspir na sua cara, nessa cara horrorosa, nojenta", diz ele.

Publicidade

A Polícia Civil está investigando o caso e o homem vai ser chamado na delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo o advogado trabalhista Solon Tepedino, o caso configura crime de injúria. "Está previsto no Código Penal e geralmente o acusado é penalizado de um a seis meses ou pode ser revertido em multa. No caso da Justiça do Trabalho, o assédio do empregador pode gerar uma indenização por dano moral. A empregada pode chegar até 20 salários mínimos", afirma ele.

Publicidade

Para Tepedino, o caso que a Maria José sofreu de assédio é muito comum no mercado de trabalho. "Infelizmente, há muitos gerentes e patrões por aí que cometem esse crime e essa atitude. É o totalmente ao contrário do que deveria ser a relação entre empregado e empregador", pontua ele.

Nesta quinta-feira, a diarista foi convidada para falar sobre o caso no Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo. Maria José disse que o trabalho como diarista é realizado nas horas vagas, quando ela está de folga do emprego fixo como cozinheira em uma lanchonete.

Publicidade

No áudio, Maria José avisa ao Valeriano que não vai poder fazer a faxina, pois recebeu um pedido do patrão para fazer um mocotó, na lanchonete. Por isso, ela entra em contato com ele para desmarcar e recebe as mensagens do cerimonialista. A diarista disse no programa que ficou 'sem chão' com as mensagens.