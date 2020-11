Bolsonaro voltou a colocar a economia como oposição às infecções pela Covid-19 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia da Covid-19 nesta sexta-feira (13). Em conversa com apoiadores, afirmou que uma segunda onda de infecções em massa seria “conversinha”, apesar do avanço de casos registrados em nove capitais brasileiras. As informações são do portal “Metrópoles”.

“Essa pandemia aí nos fez endividar mais de R$ 700 bilhões. E agora tem uma conversinha de segunda onda. Tem que enfrentar se tiver. Porque se quebrar de vez a economia, seremos um país de miseráveis, só isso”, afirmou Bolsonaro, voltando a citar a economia em oposição ao aumento de casos.

As autoridades de saúde projetam uma queda na primeira onda de infecção. Há, porém, municípios que sofrem com o aumento no número de casos de forma localizada.

O presidente da República também falou sobre as críticas às queimadas na Amazônia, enquanto respondia seus admiradores nos jardins de sua residência oficial. De acordo com ele, os países que criticam sua política ambiental “querem nos tirar a autonomia e o mando da região, que é riquíssima”.