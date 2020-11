13 de junho: desafeto de Olavo, o ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, é demitido Reprodução - Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 16:57

Brasil - Militares do alto escalão reagiram após os recentes pronunciamentos polêmicos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Através de postagens no Twitter feitas nesta quinta-feira, os generais Santos Cruz, ex-ministro chefe da Secretaria de Governo da Presidência, e Paulo Chagas, general do Exército Brasileiro, classificaram as falas e o presidente como 'arrogante' e 'fanfarrão'.

Santos Cruz disse que está cansado de show e que o Brasil não é um país de maricas. "É tolerante demais com a desigualdade social, corrupção, privilégios. Votou contra extremismos e corrupção. Votou por equilíbrio e união. Precisa de seriedade e não de show, espetáculo, embuste, fanfarronice e desrespeito", disse o ex-ministro direcionado para o presidente Bolsonaro.

Publicidade

Na quarta-feira, o general já havia se pronunciado sobre a comemoração de Bolsonaro quando os testes da vacina coronaVac foram paralisadas após a morte de um voluntário. "Ganhou de quem? Vacina, qualquer que seja, é saúde pública. É para a população. Não é assunto particular", disse, na ocasião.



Enquanto o general Chagas, que não citou o nome do presidente, disse que há muito já deixou de dar atenção a "pronunciamentos de fanfarrões, às suas ameaças absurdas e à exposição do seu despreparo e falta de maturidade". Ainda segundo ele, "cabe-nos convidá-los a deixar a retórica dos discursos sem lógica e vir p/ (sic: para) o octógono da realidade provar o escopo da sua arrogância", finalizou.

Publicidade

O pronunciamento dos militares veio pouco depois de um acerto entre militares descontentes com o presidente, que ameaçou demitir o autor da proposta de expropriar propriedades rurais e urbanas daqueles que tenham cometido crimes ambientais.





CANSADO DE SHOW. O Brasil nâo é um país de maricas. É tolerante demais com a desigualdade social, corrupção, privilégios. Votou contra extremismos e corrupção. Votou por equilíbrio e união. Precisa de seriedade e não de show, espetáculo, embuste, fanfarronice e desrespeito. — General Santos Cruz (@GenSantosCruz) November 12, 2020 CANSADO DE SHOW. O Brasil nâo é um país de maricas. É tolerante demais com a desigualdade social, corrupção, privilégios. Votou contra extremismos e corrupção. Votou por equilíbrio e união. Precisa de seriedade e não de show, espetáculo, embuste, fanfarronice e desrespeito. — General Santos Cruz (@GenSantosCruz) November 12, 2020 ">

Publicidade

Há muito deixei de dar atenção a pronunciamentos de fanfarrões, às suas ameaças absurdas e à exposição do seu despreparo e falta de maturidade. Cabe-nos convidá-los a deixar a retórica dos discursos sem lógica e vir p/o octógono da realidade provar o escopo da sua arrogância. — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) November 13, 2020 Há muito deixei de dar atenção a pronunciamentos de fanfarrões, às suas ameaças absurdas e à exposição do seu despreparo e falta de maturidade. Cabe-nos convidá-los a deixar a retórica dos discursos sem lógica e vir p/o octógono da realidade provar o escopo da sua arrogância. — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) November 13, 2020 ">