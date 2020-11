O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert / AFP

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 09:14 | Atualizado 15/11/2020 09:33

São Paulo - O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva votou, na manhã deste domingo, em uma zona eleitoral no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista, em São Paulo.

Lula conversou com a imprensa e se disse confiante em uma recuperação do PT - que perdeu muitas prefeituras em 2016 - nas eleições municipais deste ano. "Acho que vamos ganhar em bastante lugares, recuperar cidades", afirmou o ex-presidente.